Impressioni sulle elezioni di settembre

di Christian Raimo

1. Le regionali sono sempre più regionali, le ideologie contano sempre meno, così anche le segreterie nazionali. I territori sono spesso feudi, come la Campania per De Luca, ma soprattutto il Veneto per Zaia che ottiene un plebiscito, 70 per cento e passa, 92 per cento a Treviso. Non è un caso che la prima parola che abbia pronunciato prima di grazie sia stata autonomia differenziata.

2. La democrazia repubblicana ne esce indebolita: il taglio dei parlamentari e il rafforzamento del voto locale mostra un’Italia il populismo si manifesta soprattutto come idiosincrasia al senso di comunità. Si era già visto durante la pandemia, con l’amministrazione regionale della sanità, si vedrà nella lotta per accaparrarsi i soldi del recovery fund il crescere delle retoriche campaniliste.

3. Vince la Democrazia cristiana. Vincono i governatori che vanno a messa, che si affidano ai santi, paternalisti e mezzi reucci taumaturghi, il ponte San Giorgio e Padre pio, i patroni locali.

4. Vince la tattica di Nicola Zingaretti di non strappare mai, perde quella di Matteo Renzi di strappare sempre. Le vittorie si ottengono – insegna il Pd zingarettiano – quando tutti i cadaveri sono passati e ripassati, i conflitti si sono consumati in estenuazioni, e quando ci si possono intestare cambiamenti sociali ormai avvenuti; la fine della politica come avanguardia in un certo senso è compiuta così. Perde l’idea di politica come arrembaggio: Renzi paga il non aver costruito una classe politica che lo seguisse a parte qualche yesman, e aver continuato a pensare che l’ideologia fosse un fardello: oggi si ritrova senza persone e senza idee.

5. La sinistra non esiste. Nell’unico posto dove aveva una chance di rappresentanza – la Toscana con Tommaso Fattori – perde e perde male. C’è un’eredità rifondarola che non vale nemmeno più in senso testimoniale. Abbiamo bisogno di tutto quel portato politico ideologico, ma abbiamo bisogno di capacità di lettura della società, e di comunicazione. Avremmo dovuto impararlo da Sanders, da Momentum, facendo crescere una nuova generazione politica, stiamo ancora nell’onda lunga di Bertinotti.

6. Vince il neoliberismo e la speculazione. Non si vede all’orizzonte nemmeno l’ombra di una cultura ambientalista. Vince chi vuole costruire sulle spiagge, chi vuole gli aeroporti nel giardino di casa, chi ancora non ha chiesto scusa su come ha gestito la xylella. Saranno cinque anni in cui i governatori regionali dovranno affrontare calamità naturali sempre più spaventose e sapranno chiedere soldi soprattutto per le emergenze, spendendo probabilmente così il più grosso investimento europeo.

7. L’antifascismo non può essere un argine ideologico se non è un’alternativa sociale. La vittoria di Acquaroli in una regione come le Marche dopo quella di Marsilio in Abruzzo fanno della dorsale adriatica una nuova terra del neofascismo. I terremoti, la crisi economica e la pandemia hanno prodotto questo disastro.

8. Chi pensava che la pandemia avrebbe cambiato qualcosa ha avuto torto. La pandemia ha cristallizzato il presente. Zaia avrebbe dovuto fare un monumento a Crisanti – questo plebiscito è anche molto merito suo – ma l’ondata lunga del contagio ha debilitato i processi di organizzazione politica. Meno assemblee, meno scioperi, meno mobilitazioni, meno conflitto sociale, meno democrazia: il risultato è che ha vinto la retorica di quei governatori che si sono presentati come commissari dell’emergenza. Ha funzionato rispetto al terremoto, ha funzionato rispetto al Ponte Morandi, ha funzionato moltissimo rispetto alla pandemia. Sarà sempre più così: la democrazia come commissariamento nell’emergenza.